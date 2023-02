"Ci saranno contenziosi tali da intasare i tribunali per decenni"

PERUGIA - "Un focus va acceso sul mondo delle professioni, che per consentire a tanti di poter usufruire delle possibilità previste dai bonus, ha predisposto e depositato migliaia di progetti che nessuno vorrà pagare".

A parlare è Paolo Moressoni (nella foto), a nome del Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia, che interviene sul decreto adottato dal Governo.

"Questa vicenda provocherà talmente tanti contenziosi che intaseranno per decenni tutti i tribunali. Il nostro pensiero – continua preoccupato Moressoni – non può dimenticare poi le zone terremotate dell’Umbria e del Centro Italia. Una mancanza di sensibilità sconvolgente. Come si può pensare che chi ha perso tutto, ha subito i danni di una pandemia e di una guerra abbia la possibilità di impiegare rilevanti cifre di denaro per poterle poi recuperare nella dichiarazione dei redditi?".