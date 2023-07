Chiusura Palazzo Penna ’Indaga’ la Commissione

Chiusura del museo di Palazzo della Penna, il gruppo consiliare del Pd chiede l’attivazione della Commissione controllo e garanzia. "La chiusura, seppur temporanea, dei tre poli museali Cappella San Severo, Palazzo della Penna, e Complesso Templare di San Bevignate, è un fatto inaccettabile e vergognoso per Perugia, che infatti ha già sortito in città preoccupazione e indignazione". Inizia così una nota a firma del Gruppo dei Dem. "Tecnicamente, si tratta del recesso dai servizi di gestione dei tre circuiti museali da parte di Munus srl, la stessa che aveva già comunicato il recesso anche dal servizio di gestione del sito di San Francesco al Prato, che neanche stavolta vedrà così la sua riapertura a breve. Difficile calcolare il danno arrecato ai servizi culturali della città, e ovviamente ai suoi operatori, tanto più che questo fatto si è verificato in un periodo estivo di forte presenza turistica. Un’assenza pesante, quella di una politica culturale, da parte dell’amministrazione-Romizi. Abbiamo per questo attivato la Commissione consiliare controllo e garanzia, per verificare la corretta valutazione su Munus da parte del Comune, che al momento vede chiuso il proprio circuito museale".