Chiusura della piscina comunale. Incertezza sul futuro dei lavoratori

Polisport: con la chiusura della piscina, qual è la situazione dei lavoratori? Che fine faranno gli interinali? Il caso della chiusura della piscina comunale e relativo destino dei dipendenti che si sono visti ridurre ore e mansioni è al centro di due distinti documenti presentati in questi giorni dai consiglieri Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica) ed Emanuela Arcaleni (Castello Cambia). Quest’ultima ha chiesto l’accesso agli atti sulla gestione dei servizi sportivi di Polisport e ha depositato un’interrogazione "per comprendere le reali intenzioni del Comune sulla partecipata Polisport e sulla gestione del personale". La chiusura della piscina per lavori "senza certezza sui tempi di riapertura", ha inevitabili ricadute sul personale coinvolto "che in questi lunghi mesi – rileva Arcaleni – è sempre stato rassicurato sulla conservazione del posto e sulla capacità di società e Comune di garantire le ore di servizio". Dipendenti e addetti, invece, "si sono trovati a fine gennaio di fronte a tagli orari e a collocamenti in cassa integrazione, a ridistribuzioni non coerenti e a perdita di mansioni. Cosa è successo? Come mai la società e l’amministrazione non sono riusciti a garantire quanto promesso?". Sono le domande che Arcaleni rivolge al sindaco e alla giunta in un documento nel quale chiede lumi sul progetto di rilancio e sulla tempistica delle procedure per la stabilizzazione del personale. Proprio i lavoratori interinali erano stati al centro di un precedente documento depositato qualche giorno fa da Lignani Marchesani. "Qual è il numero di persone a cui non è stato rinnovato il contratto all’indomani della chiusura della piscina? A quanti è stato ridimensionato l’orario di lavoro e in quale misura percentuale?". Il consigliere chiede inoltre di conoscere le "motivazioni che hanno impedito una trasparente comunicazione ai lavoratori in tempi congrui per trovare alternative professionali" e quali sono "le prospettive occupazionali future di questi addetti e in che misura siano collegate al cronoprogramma dei lavori".

Gli impianti della piscina comunale sono chiusi dal 26 gennaio a causa dell’avvio del cantiere da 1 milioni di euro finanziato dalla Regione per l’efficientamento energetico degli impianti e altre opere importanti legate alla prevenzione sismica. Il Comune ha confermato i centri estivi sportivi Polisport che saranno organizzati anche nel 2025 nonostante i lavori. Ci sarà una formula nuova che non comprenderà l’attività del nuoto, ma alcuni nuovi sport.