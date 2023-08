"Chiudete le finestre" Stabile abbandonato: invasione dei piccioni

Tornando al tema del degrado cittadino e dell’invasione dei piccioni, questa foto scattata da Tommaso Crocchioni parla chiaro: in città i volatili proliferano e nidificano senza alcun controllo, causando danni al patrimonio immobiliare e monumentale. Senza parlare dei problemi igienici, per colpa del guano sparso in ogni angolo delle strade. L’immagine si riferisce ad uno stabile abbandonato di sant’Ercolano. Da tempo i passanti hanno notato le imposte aperte da dove entrano i volatili. I fili che pendono? Il male minore.