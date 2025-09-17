Chiude la “provinciale“

SANT’ANATOLIA DI NARCO Non solo Spoleto, Don Matteo si sposta in Valnerina. A comunicarlo è l’area viabilità della Provincia di Perugia che rende infatti nota la "sospensione della circolazione stradale di tutti i veicoli lungo la strada provinciale 471 a Sant’Anatolia di Narco (dal Km. 7 e 200 al Km. 13 circa) nella giornata di domani dalle 11 alle 19 per consentire lo svolgimento delle registrazioni della serie tv". Sempre lungo la stessa strada la troupe girerà le immagini della edizione 15 nella giornata del 27 settembre dalle 8 alle 13.

Non è la prima volta che Don Matteo sbarca in Valnerina, già nelle precedenti edizioni la produzione ha girato scene in vari borghi e anche al Castelluccio. La serie tv più amata dagli italiani rappresenta un’importante occasione di visibilità finalizzata alla promozione turistica non solo per la città di Spoleto, ma per l’intera Umbria. La settimana scorsa a salutare gli attori ed i dirigenti della produzione Lux Vide è arrivata in piazza Duomo anche la presidente della Regione, Stefania Proietti. Raoul Bova, Nino Frassica e tutti gli altri attori del cast sono arrivati a Spoleto già la settimana scorsa e rimarranno almeno fino a sabato 4 ottobre. In questi giorni il set delle riprese da piazza Duomo si è spostato in via Saffi e all’interno della Rocca Albornoziana ma anche al parcheggio di largo Ermini.