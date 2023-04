Chitarra superstar Corde Festival a Gubbio

Il panorama artistico culturale eugubino si arricchisce di una nuova proposta: la prima edizione del “Corde Festival Gubbio 2023”, voluto da Paolo Ceccarelli e Francesco Fagiani per festeggiare i dieci anni della scuola di musica “Al Fondino” di cui sono titolari e soci, coinvolgendo, in omaggio al loro strumento preferito, alcuni tra i chitarristi più acclamati del momento, sia nazionali che internazionali.

Patrocinato dal Comune, prenderà il via il 14 aprile alle 21 nell’ex refettorio della Biblioteca Sperelliana (Via Fonte Avellana) con il chitarrista acustico Luca Francioso, artista poliedrico veneto con numerose produzioni alle spalle, sia musicali che come scrittore. A seguire il 21 aprile alle 21, stessa location, il duo tutto eugubino formato dai fratelli Sara Jane Ceccarelli e Paolo Ceccarelli (foto sopra), con il loro progetto “Musica Quasi Spensierata”: voce e chitarra elettricalap steel per un repertorio ricercato e intimo. Il 28 aprile ore 21.30 il chitarrista umbro Gabriele Bianchi, con il suo quintetto, presenterà invece in anteprima, al The Village Pub, il suo nuovo album “Parts of me”. Venerdì 5 maggio ore 18 sarà la volta di Simone “Poca” Matteucci, chitarrista finger style perugino con brani tratti dal suo album “Tales from the fingers”, un disco strumentale di sola chitarra acustica, interamente suonato con le tecniche fingerstyle e percussive. E per chiudere la rosa dei concerti, vera punta di diamante di questa prima edizione del Corde Festival sarà l’incredibile chitarrista britannico Jon Gomm (foto sotto) che si esibirà il 6 maggio ore 21, sempre all’ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana, per la data esclusiva umbra del suo tour italiano. I suoi live sono una combinazione di energia, delicatezza e profondità.

Oltre ai concerti, Corde Festival propone interessanti eventi collaterali. In collaborazione con Spazio Liuteria, altra creatura dell’associazione Archè, giovedì 4 maggio alle 15 il chitarrista Alessandro Dominguez proverà le chitarre realizzate dagli studenti durante il corso di liuteria 20222023, mentre il 5 maggio, ore 11 il fotografo eugubino Pietro Biraschi terrà un workshop intitolato “Fotografare uno strumento di liuteria”. Entrambe le iniziative nei locali della “Scuola Maestri Liutai” (Convento di San Pietro), Infine per bambini, bambine e famiglie sono stati invece pensati gli eventi delle domeniche 16 e 30 aprile alle 11, veri e propri concerti interattivi (Palestra San Pietro).

Per informazioni seguire le pagine instagram e facebook di Corde Festival Gubbio.

Giampiero Bedini