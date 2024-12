"Chiesto un cambiamento e non deluderemo i cittadini"

PERUGIA - "La realtà è la migliore risposta alle accuse di narrazione fuorviante e sbagliata che ci è stata rivolta nel corso degli ultimi cinque anni. E così, di fronte ai sondaggi che dicono che la sanità e le cure accessibili e gratuite sono la priorità del 70% degli italiani, il rapporto Agenas sulla mobilità sanitaria, certifica il totale fallimento della politica della Giunta di destra": a sostenerlo è il consigliere regionale del Pd Cristian Betti. "Un cittadino su cinque è costretto ad andare fuori regione per curarsi - spiega - e così la mobilità passiva cresce del 24% rispetto al 2019, un aumento che è il peggiore in Italia. Ci sarà da rimboccarsi le maniche, ma ce la metteremo tutta per rimediare a questo disastro. Un disastro nella mobilità sanitaria ma anche nei target di Asl e di Aziende ospedaliere che, come scrive la Corte dei conti, non sono stati raggiunti per il 2022". "In questo quadro - sostiene Betti - gli umbri hanno chiesto un cambiamento e come Pd e come coalizione saremo in grado di ribaltare uno status quo che non possiamo lasciare inalterato".