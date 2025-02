Chieste le dimissioni del Capo di Gabinetto della sindaca

I consiglieri di opposizione di centro-destra e civici hanno depositato in data odierna un ordine del giorno per chiedere le immediate dimissioni del Capo di gabinetto della sindaca Vittoria Ferdinandi, Andrea Ferroni, sulla base delle "gravi e reiterate esternazioni che quest’ultimo ha fatto in più occasioni a mezzo social sulla tragedia delle Foibe e dell’esodo istriano e giuliano-dalmata del secondo dopoguerra". Nei giorni scorsi l’opposizione aveva infatti pubblicato alcuni post di Ferroni del 2020 e 2023. "Esaltare i crimini del sanguinario maresciallo comunista Tito che ha trucidato migliaia di italiani e sostenere che le Foibe sono un falso creato a tavolino per mistificare la storia, sono affermazioni di una gravità tale che ci meravigliamo che ad oggi Ferroni possa ricoprire un incarico così influente all’interno della nostra Amministrazione cittadina. Per questo abbiamo deciso di presentare questa richiesta poiché quella affermazioni non sono mai state smentite nè stigmatizzate".