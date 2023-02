Chiesa gremita per l’addio ad Antonio Barberi

"Ai tuoi fedeli la vita non è tolta, ma trasformata". Alza un poco il tono della voce scandendo le parole lentamente e con forza monsignor Pietro Vispi mentre celebra il funerale di Antonio Barberi. Ma non è facile parlare davanti al dolore infinito di una madre, di una sorella, di una moglie, al pensiero di tre bambini in tenera età che hanno perso in pochi attimi l’amatissimo padre. Antonio Barberi, 49 anni, è morto stroncato da un attacco cardiaco che gli ha lasciato il tempo solo per dire ai suoi compagni di lavoro "sto male", mentre la vita se ne andava via in un ultimo soffio. "Quella vita – ha detto il parroco della Collegiata ieri mattina, in una chiesa gremita di gente commossa e partecipe – ora è nelle mani di Dio". Un uomo buono Antonio Barberi, amabile, gentile, allegro e, nella sua semplicità, un signore. Conosciuto e stimato, ha lasciato negli occhi di tutti quel suo modo di godersi i suoi figli, Enrica, Pietro, Ali, in fila vocianti e sorridenti, “stretti“ tra lui e la moglie Migena. Lo ha ricordato anche Don Pietro nel non certo facile compito, in situazioni come queste, di testimoniare il messaggio cristiano che è fatto di fede e speranza nella vita eterna, anche quando tutto pare ingiusto ed il cuore urla, oltre al dolore e la rabbia, la sua disperazione.

"Ma Antonio – ha rimarcato il sacerdote – è vicino alla sua famiglia come e più di prima, poiché ora conosce, comprende e può fare cose che a nessuno qui è dato di capire". Barberi era dipendente dell’Ufficio manutenzione e tutela stradale della Provincia di Perugia. E’ morto mercoledì scorso mentre era al lavoro a Promano lungo la vecchia Tiberina 3 bis. Soccorso immediatamente dai colleghi è spirato sotto i loro occhi e le loro mani che, impotenti, cercavano di salvarlo.

Pa.Ip.