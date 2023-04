"Chiedete sempre aiuto, non siete sole"

"Denunciate, telefonate, chiedete aiuto". Un appello alle donne quello lanciato dalle consigliere di parità della Provincia di Terni dopo il femminicidio avvenuto giovedì a Borgo Rivo (nella foto). Così le consigliere di parità Vittorina Sbaraglini e Ivana Bouché: "Si tratta del secondo episodio del genere in Umbria nel giro di pochi giorni. Eppure stiamo facendo molto per evitare tutto questo". "Codice rosso – sottolineano le consigliere di parità -, allerta delle forze dell’ordine, processi più celeri, aiuti alle donne vittime di violenza, centri antiviolenza, messa in protezione, case protette, rete tra istituzioni e professionisti, in particolare farmacie, ospedali, medici di base e odontoiatri. Poi anche cultura contro la violenza, sensibilizzazione nelle scuole e convegni. Non è ancora abbastanza".

"Le donne - continuano – devono prendere consapevolezza che solo affrontando la violenza e la discriminazione insieme alle altre donne e rivolgendosi alle istituzioni preposte possono trovare la forza e l’autostima per superare la spirale nella quale stanno cadendo ed evitare peggiori conseguenze. Rivolgiamoci quindi a chi lavora per questo tutti i giorni in trincea, alle forze dell’ordine, ai centri antiviolenza, alle consigliere di parità, alle istituzioni. Estirpiamo il problema appena si forma, non pensiamo che “se ci maltratta perché è geloso allora tiene a noi, se ci picchia ce lo siamo meritato. Non siamo sole, c’è un mondo di persone che possono aiutarci. Telefonate, contattate, chiedete aiuto subito o sarà troppo tardi".