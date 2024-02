Chiavi alterate e grimaldelli. In due denunciati dai carabinieri

TERNI - Nell’ambito dei servizi preventivi in materia di reati predatori, i carabinieri di Terni, in collaborazione con personale della Stazione di Collescipoli, hanno denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, due uomini

di origine georgiana, di 30 e 43 anni, entrambi senza fissa dimora (il trentenne gravato da precedenti). I due, nel pomeriggio di lunedì, erano stati notati da militari in abiti civili nei pressi del centro commerciale Cospea mentre si aggiravano con fare sospetto. Una volta fermati e sottoposti a controllo dai carabinieri, gli stranieri sono stati trovati in possesso di un cacciavite,

posto in sequestro. Per i due georgiani, oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica, è stato anche richiesto alla Questura il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Terni.