Chiara Becchimanzi e la “Terapia d’Urto“ al Santa Caterina

“Foligno on stage” riapre l’Auditorium Santa Caterina, rinnovato a livello scenotenico, con i talenti della stand-up comedy: dopo Daniele Fabbri, è la volta dell’attrice, regista, autrice, stand-up comédienne Chiara Becchimanzi (nella foto) in scena domani alle 21 con il suo spettacolo “Terapia d’Urto – Dio Patria e Famiglia”. Dopo aver girato l’Italia con “Terapia di Gruppo”, format che mescola stand up comedy, teatro e improvvisazione in un’esperienza interattiva, Chiara Becchimanzi rilancia con “Terapia d’Urto – Dio Patria e Famiglia”, fondendo il suo flusso di coscienza a quello del pubblico per scagliarsi in maniera violentemente esilarante contro tutto ciò in cui crediamo di credere. Perché se una “Terapia di Gruppo” può essere servita a superare conseguenze e strascichi del covid, forse una “Terapia d’Urto”, dice l’artista, "può salvarci dall’autodistruzione. O magari può aiutarci, finalmente, ad accettarla". Progettista culturale e co-fondatrice della Compagnia Valdrada, l’artista spazia tra scrittura, regia e programmi comici in tv. Biglietti sui circuiti Ticket Italia e Ticket One.