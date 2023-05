Chiamata in causa l’intera giunta del 2014-2017

UMBERTIDE – "Invitati a fornire deduzioni", ovvero a dimostrare davanti alla Procura regionale della Corte dei Conti che il presunto "danno pubblico" di quasi un milione e 300mila euro arrecato al Comune di Umbertide, di cui erano gli amministratori, non sussiste. Nell’ottobre prossimo e con in mano un’appropriata documentazione difensiva, si dovranno presentare l’ex sindaco Marco Locchi, l’ ex assessore Pier Giacomo Tosti (foto), entrambi candidati alle prossime elezioni amministrative, insieme gli altri componenti della Giunta 2014-2017 (Raffaela Violini e M. Cinzia Montanucci), un paio di segretari comunali (Francesco Giulietti e Marco Angeloni), Lorenzo Antoniucci, responsabile settore assetto ed edilizia del Comune. La storia si prefigura come una "illegittima vendita a privati di dotazioni territoriali dell’ente", ovvero alcuni lotti 11 pari a 754mila metri quadrati nella frazione di Montecastelli. La vicenda parte da lontano: si tratta di un’area Pip più volte rimaneggiata, con la riduzione delle cosiddette dotazioni territoriali (spazi verdi, parcheggi ecc), a cui, nel 2017 la giunta Locchi, secondo la Corte, ha "sorprendentemente" cambiato la destinazione d’uso per poi venderla a due aziende private. Imprese che "oggi hanno integralmente in mano l’area Pip", rimasta "senza attrattive per altre potenziali aziende e senza dotazioni territoriali". "Non è consentito – bacchetta la CdC – acquisire coattivamente beni privati da destinare a pubblica utilità per poi cederli ed altri soggetti privati". Ed ancora: "Non occorre particolare competenza urbanistica per comprendere che terreni di proprietà dell’ente, acquisiti e infrastrutturati con risorse pubbliche e destinati a finalità pubblicistiche, non possano essere alienati a privati". Una questione di "mala gestio" insomma, da cui deriverebbe un danno

Pa.Ip.