"Chi vuole lavorare con i più piccoli presenti il casellario giudiziario"

PERUGIA - Il caso della bambina violentata in campeggio potrebbe portare ad una legge nazionale per introdurre l’obbligo di presentare il casellario giudiziario a chiunque voglia lavorare nelle strutture ricettive, cooperative, società e circoli sportivi. È questa la proposta avanzata da Marco Squarta, presidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria che pensa ad una legge nazionale: "Casellario e carichi pendenti per chi vuole lavorare con bambini e fasce deboli" da presentare alle Camere e che imponga ai datori di lavoro che si avvalgono di operatori destinati allo svolgimento di attività formative e ludico-ricreative, con bambini e donne, di acquisire per il tramite dei lavoratori il casellario giudiziario e i carichi pendenti prima della loro assunzione. "L’uomo indagato ora in Umbria era stato già condannato per reati simili in un altro distretto giudiziario – dice Squarta –. Non deve più accadere che persone che si sono macchiate di questo tipo di reati, in particolar modo quelli a sfondo sessuale, possano avere a che fare con bambini o con le fasce deboli".