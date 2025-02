’Chi ha paura della musica classica?’ alla Sala dei Notari

Con il motto di “Chi ha paura della musica classica?“ tornano i family concert, gli appuntamenti per famiglie promossi dalla Fondazione Perugia Musica Classica. Questo sabato alle 18 si va in scena alla Sala dei Notari con protagonista “L’orchestra”, nello specifico l’Orchestra da Camera di Perugia Young (nella foto).

Il primo family concert dell’anno vedrà la realtà giovanile dell’ensemble perugino diretta per l’occasione da Stefano Ferrario, violino di spalla dal 2004 dell’Orchestra “Haydn” di Bolzano e Trento.

Il programma proposto affiancherà un gruppo di celebri Ouvertures (“Il ratto dal serraglio“ di Wolfgang Amadeus Mozart, il “Coriolano“ di Ludwig van Beethoven e “Le Ebridi“ di Felix Mendelssohn) allo spiritoso movimento lento della “Sinfonia n. 94“ di Joseph Haydn. In scaletta anche la delicata “Pavane” op. 50 di Gabriel Fauré e tre delle “Danze sinfoniche“ che Leonard Bernstein trasse dal suo musical “West Side Story”.

I family concert torneranno sabato 29 marzo alle 18 all’Auditorium di Santa Cecilia, con lo spettacolo “Colors of the wind“, una performance che unirà la musica dal vivo dell’Ensemble di Fiati dell’Orchestra da Camera di Perugia e il live painting a cura di Becoming X Sound+Art Collective per entrare nel mondo delle musiche dedicate ai grandi film di animazione.

Info e biglietti su perugiamusicaclassica.com