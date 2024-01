"Chi è la ragazza eroica?". L’appello del colonnello

UMBERTIDE - E’ sempre più stretto il rapporto tra Montone e l’India in nome di Yeshwant Ghadge, il giovane soldato morto combattendo nelle campagne arietane nel 1944. Grande amico del borgo è il colonnello Virender Salaria, addetto militare presso l’ambasciata indiana in Italia che il questi giorni ha partecipato all’escursione "Sulle orme del soldato Ghadge", promossa dall’associazione StoricaMente insieme all’amministrazione comunale. Una occasione per il colonnello per chiedere il sostegno di tutto il comprensorio altotiberino e di tutta la regione per giungere all’identità di una ragazza italiana (in foto, insieme ad Waman Powar soldato dell’823° Indian Graves Registration Unit) che con coraggio e a rischio della vita contribuì al ritrovamento e alla riesumazione dei corpi dei soldati indiani caduti durante la II guerra mondiale. "Faccio appello – ha detto il diplomatico - a tutti per ricostruire l’identità di questa ragazza coraggiosa e della sua famiglia in modo da poter esprimere loro la nostra eterna gratitudine". L’amministrazione montonese si è resa subito disponibile a collaborare alle ricerche, confermando la volontà di sviluppare nuovi progetti in collaborazione con l’India. A luglio, per l’ottantesimo anniversario della morte di Yeshwant Ghadge, si terranno a Montone una serie di iniziative a ricordo dell’eroica vicenda del fuciliere indiano caduto durante la liberazione dell’Alta Valle del Tevere.

Pa.Ip.