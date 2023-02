"Che finisca la notte e cominci la pace"

di Patrizia Peppoloni

Il senso di un marcia notturna, come quella che si è conclusa ieri mattina, poco dopo le 6, nel piazzale della Basilica inferiore di San Francesco, ad Assisi, è nel concetto stesso di notte. La notte, come la guerra, è buio. Ma nel buio si può sognare la pace. Poi arriva l’alba, e allora per la pace bisogna lavorare, sognarla non basta più. Quel migliaio di persone, questo il numero di presenze stimato, che per qualche ora, simbolicamente, ha voluto sentire sulla propria pelle lo stesso freddo che patisce la popolazione ucraina, a un anno dallo scoppio della guerra, ha lanciato un richiamo forte a costruire la pace, a smettere di pensare che le armi siano l’unica strada possibile.

Tra i marciatori della notte, accolti all’arrivo nella città francescana da dal custode del Sacro convento di Assisi Marco Moroni, c’erano pacifisti venuti da molte parti d’Italia, associazioni, giovani e anche alcuni frati del Sacro Convento, in ordine sparso qualche politico, non molti, il gonfalone della Regione Umbria. E alla fine della notte di cammino, dopo la visita alla tomba di San Francesco, commenti e speranze tentano di vincere la stanchezza. Don Camillo Brescianini e il suo gruppo, arrivato da Albegno di Treviolo, in provincia di Bergamo, trova anche la forza di intonare un canto di pace in un video-selfie da inviare a chi è rimasto a casa. "Abbiamo sentito come un dovere venire a questa marcia – dice don Camillo –, tra l’altro Bergmo e Brescia sono anche capitali della cultura italiana e penso che l’aspetto più bello della cultura sia proprio la pace. Sappiano che la nostra voce è un piccolo seme non arriva molto lontano, ma Gesù ci ha garantito che è proprio il piccolo seme che porta frutto e diventa pianta grande. Noi diamo il nostro contributo, altri dovranno dare altri contributi più impegnativi ma se uniamo le gocce possiamo fare il mare". Poco distante Paola raccoglie le sue cose davanti alla Basilica superiore, lo zaiano finalmente appoggiato a terra. "E’ stata una bella esperienza, c’erano persone di tutte le età. Bisognava esserci. Siamo stati piccole fiaccole in questa notte di guerra e di disperazione. Mi sembra ci fosse anche qualche politico, mescolato tra le persone, a parte i sindaci con le fasce ovviamente. E’ stato utile esserci, perchè attestiamo che non abbiamo tutti un pensiero unico, la guerra non è l’unica soluzione, le soluzioni possono essere tante. La prima è di mettersi intorno a un tavolo e discutere della pace. Da questa notte esce una invocazione alla mediazione". Matilde è una veterana delle marce della pace: "É dagli anni ’90 che partecipo alla Marcia della pace – commenta – e quest’anno ha avuto un sapore particolare. In notturna è stata la prima volta, anche se eravamo meno del solito è stata importante. Ho visto tante associazioni, cittadini comuni, la gente insomma. Un segno di speranza alla fine di que Ora quello che possiamo sperare è che finisca la notte e cominci la pace, la vera pace. Che si fermino".

Sulla drammatica ricorrenza di un anno di guerra in Ucraina è intervenuta ieri anche la consigliera regionale del Gruppo misto Donatella Porzi: "La Marcia straordinaria in notturna Perugia-Assisi – ha detto – ha voluto sollecitare un serio impegno internazionale per fermare il conflitto e per dire no a tutte le guerre. L’appello dall’Umbria è a promuovere ogni sforzo diplomatico per fermare le ostilità".