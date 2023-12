Che evento Lenny Kravitz a Umbria Jazz

Un artista senza tempo, icona di stile e di musica, talento indiscusso del rock d’oltreoceano: è Lenny Kravitz la super star annunciata di Umbria Jazz 2024 dove si esibirà in concerto sabato 13 luglio con il suo nuovo progetto “Blue Electric Light“, all’Arena Santa Giuliana, alle 21. Kravitz torna finalmente in Italia dopo una lunga assenza e per Umbria Jazz significa anche sanare quella dolorosa cancellazione, causa covid, dell’edizione 2020 quando l’artista era atteso a Perugia con il tour mondiale “Here to love”.

Due saranno le date in Italia (l’altra è al Lucca Summer Festival, la sera prima, il 12 luglio ) del celebre musicista, che è anche scrittore, produttore, attore, autore, designer e continua ad essere una presenza dinamica globale attraverso la musica, l’arte e la cultura. Nel concerto Kravitz presenterà live il suo nuovo progetto “Blue Electric Light“, dodicesimo studio album del cantante: un disco esplosivo, romantico, d’ispirazione: la sua maestria nel rock ‘n roll dal soul profondo è un fatto consolidato da tempo. “Blue Electric Light“ è una suite appassionata di canzoni, ultimo contributo di un uomo la cui musica, per non parlare del suo stile singolare, continua a ispirare milioni di persone in tutto il mondo. Nell’album, il talento di Kravitz come scrittore, produttore e polistrumentista risuona poiché ha scritto e suonato lui stesso la maggior parte degli strumenti, con il chitarrista di lunga data Craig Ross. Del resto, nella sua carriera, ha vinto quattro Grammy Awards e venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo.

Di recente è stato premiato con il “Fashion Icon Award” ed è stato selezionato come candidato alla Hollywood Walk of Fame 2023, rimarcando il suo ruolo d’icona di stile e di musica. Prevendita esclusiva su Virgin Radio dalle 10 di lunedì 4 dicembre alle 9 di mercoledì 6 dicembre, su www.virginradio.it, mentre l’apertura della vendita generale dei biglietti sarà dalle 11 di mercoledì 6 dicembre, su www.umbriajazz.com.

L’annuncio ufficiale del concerto di Lenny Kravitz arriva a pochi giorni di distanza da altre anticipazioni dell’edizione 2024 di Umbria Jazz. Sempre all’Arena Santa Giuliana si esibiranno Raye il 14 luglio, i Toto il 17 luglio, Nile Rodgers & Chic in esclusiva italiana e Veronica Swift il 20 luglio.

S.C.