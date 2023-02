"Che emozione l’incontro col Presidente"

Nel giorno del triste anniversario della guerra in Ucraina, tra i 30 Alfieri ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale ieri mattina c’era anche lui, Alexander Bani, il bambino di Città di Castello di 10 anni che aiutò Sasha, un coetaneo ucraino in fuga dal conflitto.

Alexander, padre tifernate e madre russa, conosceva la lingua e si è improvvisato mediatore culturale favorendo l’integrazione di Sasha, l’amico ucraino inserito per alcuni mesi nella sua classe della scuola di La Tina. Prima di varcare l’ingresso del Quirinale, Alexander accompagnato dal babbo, dalla mamma e da un’insegnante, aveva già avvertito Sasha l’amico del cuore, artefice assieme a lui e ai suoi compagni di scuola, di una storia d’amore e fratellanza fra i popoli, anche in un tempo così difficile.

"L’emozione è stata tanta _ raccontano i genitori Ulisse ed Elena _ nel momento in cui stringendo la mano al Presidente della Repubblica, nostro figlio ha realizzato che grazie alla sua generosità e naturalezza impegnandosi per l’integrazione di Sasha nel gruppo classe fungendo da interprete, è riuscito a mettere un primo mattoncino per il suo sogno, quello di avere un mondo di pace".

"L’accoglienza così spontanea di Alexander ha permesso a Sasha di ritrovare in breve tempo quel senso di normalità che le difficoltà e i traumi conseguenti alla fuga dal suo Paese avevano compromesso", si legge infatti nelle motivazioni del riconoscimento.

I 30 alfieri sono stati ‘premiati’ per avere nell’anno 2022 "rappresentato modelli positivi di cittadinanza, esempi dei molti giovani meritevoli presenti nel nostro Paese".

Alexander ieri ha vissuto la sua emozionante eperienza con il abbo Ulisse Bani, la mamma Elena Gusarova, (russa originaria di Tula, a sud di Mosca) e la sua insegnante, Paola Milli della scuola primaria di La Tina. I genitori di Alex hanno manifestato la loro commozione, ma anche la soddisfazione per questo figlio che si è mostrato capace di superare ogni barriera discriminatoria coltivando una sincera amicizia.

Il sindaco di Città di Castello Luca Secondi e l’assessore Letizia Guerri manifestano "l’orgoglio di una intera comunità che si stringe con affetto e riconoscenza ad Alexander neoalfiere della Repubblica, alla sua famiglia, alla scuola e all’amico ucraino Sasha nella giornata in cui si ricorda la tragedia della guerra".

"La storia di Alexander e Sasha – dicono infine dalla scuola guidata dal dirigente Simone Casucci – è motivo di grande orgoglio e insieme segno evidente che all’interno delle aule didattiche, oltre alle discipline, si insegna ai bambini a diventare uomini e cittadini del futuro". Cristina Crisci