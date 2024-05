“Champions Raccolta”. Premiata la filiale diretta da Alessia Bogi

Importante riconoscimento per la filiale perugina di Poste nell’ambito di “Champions Raccolta”, che si è svolto a Roma, per premiare le migliori filiali di tutta Italia che si sono distinte per il raggiungimento di risultati di eccellenza nell’ambito del collocamento di prodotti di investimento. In particolare, la filiale di Perugia ha raggiunto e superato gli obiettivi assegnati grazie al lavoro e all’impegno di tutta la squadra. Soddisfazione per il direttore Alessia Bogi: “Sono molto contenta perché è la prima volta che Perugia vince questo premio“.