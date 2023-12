“Cetra... una volta“, omaggio al mitico quartetto . Capodanno al teatro Morlacchi con Stefano Fresi

Uno spettacolo per le feste e per il Capodanno di Perugia. Arriva in Umbria da mercoledì 27 dicembre a martedì 2 gennaio “Cetra...una volta“ scritto da Toni Fornari, per la regia di Augusto Fornari: un concerto-spettacolo che vuole essere un tributo al quartetto più celebre del palcoscenico e della televisione italiana dagli anni ’40 agli anni ’80: il quartetto Cetra. A celebrarlo i “Favete Linguis“, il trio vocale composto da Stefano Fresi, Toni Fornari ed Emanuela Fresi che fin dall’inizio della loro carriera si sono ispirati al Quartetto Cetra, ricalcandone lo stile comico-parodistico. Uno show dove si alternano e mescolano divertimento scenico e virtuosismo vocale con la musica, le canzoni, le parodie memorabili dell’indimenticabile Quartetto riproposti dai tre interpreti che trascinano il pubblico nell’epoca splendente dei grandi varietà televisivi. Il Trio sarà accompagnato dalla saxofonista e vocalist Cristiana Polegri.

Ecco tutte le date. Lo spettacolo sarà mercoledì 27 alle 20.45 al Teatro degli Illuminati di Città Castello, giovedì 28, stessa ora , al Teatro Nuovo Menotti Spoleto mentre da venerdì 29 dicembre a lunedì primo gennaio al Morlacchi Perugia per finire martedì 2, al al Teatro Comunale Ronconi di Gubbio, alle 21. Per l’offerta di Perugia: “Cetra...una volta“ sarà in scena venerdì 29 alle 20.45, sabato alle 18, domenica 31 alle 21.45 per un Capodanno speciale al Morlacchi e lunedì alle 17. La sera di San Silvestro il pubblico potrà così festeggiare l’arrivo del nuovo anno in uno dei luoghi più affascinanti della città: al termine dello spettacolo ci sarà il brindisi al 2024 insieme alla compagnia.

I biglietti si possono prenotare al Botteghino del Teatro Stabile dell’Umbria allo 075. 57542222, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20. Acquisto online: www.teatrostabile.umbria.it