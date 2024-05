Cesio 137, “bloccati“ otto container Arvedi

TERNI "La notizia che gli 8 container radioattivi bloccati nel porto di Cagliari provenivano da Cremona, accende ancora una volta i fari sull’attività svolta all’interno dell’acciaieria Arvedi". Cosi Paola Polini, consigliere in Regione Lombardia del M5S. "Nel porto di Cagliari - continua Polini – sono stati messi in quarantena 8 dei 20 container provenienti dalla Arvedi di Cremona e contenenti i fumi dell’acciaieria, come si evince dalla nota divulgata dall’ad di Portovesme srl, perché i sensori hanno rilevato valori di radiazioni superiori al limite di legge per il Cesio 137. La domanda è: come è possibile che quegli otto container abbiano percorso indisturbati oltre 800 km, prima di essere bloccati e messi in quarantena? La domanda la rivolgiamo soprattutto alla società Arvedi e agli enti preposti ai controlli. In Sardegna ci vanno solo i fumi del processo di fusione dei rottami, mentre in territorio lombardo rimangono i rottami, presumibilmente radioattivi anch’essi, nonché le ceneri destinate allo smaltimento". La vicenda che coinvolge il gruppo cremonese a cui fa capo Ast finisce anche all’attenzione della Regione Lombardia, con un’interrogazione presentata dalla stessa consigliera Polini. "Qualcosa evidentemente non ha funzionato se è stato rilevato del Cesio 137, elemento radioattivo e pericoloso per la salute – aggiunge Polini – Abbiamo chiesto tutta la documentazione relativa ai controlli citati dal prefetto. Inoltre, siccome la proprietà dell’Acciaieria sostiene di avere sistemi di monitoraggio delle radiazioni in ingresso all’impianto, vorremmo avere copia. Stesso discorso vale per i controlli in uscita".