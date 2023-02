Cesare Bocci al Comunale di Todi con “Il Figlio“

Spettacolo da non perdere questa alle 20.45 al Comunale di Todi nell’ambito della stagione di prosa. Cesare Bocci, Galatea Ranzi, Giulio Pranno e Marta Gastini, diretti da Piero Maccarinelli, sono i protagonisti di “Il Figlio“ di Florian Zeller, scrittore, drammaturgo e regista francese, Premio Oscar nel 2021 per la migliore sceneggiatura non originale. Lo stesso Zeller ha tratto un film dalla sua opera, “The son“ con Hugh Jackman Laura Dern in questi giorni nelle sale.

“Il figlio“ è un’opera che conquista per la sua capacità di introspezione, per i rimandi fra un personaggio e l’altro e il manifestarsi delle debolezze e dell’incapacità di capire se stessi e gli altri. E’ la storia di un ragazzo che decide di non voler più vivere con sua madre e il padre, professionista di successo, lo accoglie nella casa in cui vive con la nuova moglie e un figlio nato da poco per tentare di rimediare agli errori del passato.

"Il testo di Florian Zeller fa parte di una trilogia Il Padre, La Madre, Il Figlio: testi non collegati fra loro se non dal numero dei personaggi e dalle implicazioni umane e sociali – spiega il regista –. Mentre nel Padre venivano analizzati i rapporti degli altri in rapporto all’Alzheimer qui Zeller ci conduce sapientemente per mano sul terreno delle incomprensioni generazionali all’interno del nucleo familiare. La trama è semplice ma non il tessuto di emozioni, la voglia di svelare quel che spesso troppo spesso si nasconde. Non voglio svelare il grande colpo di scena del finale che spero emozioni gli spettatori".