"Cervo ucciso dai bracconieri a Valfabbrica: denuncia su Facebook"

Cervo ucciso dai bracconieri (nella foto tratta da Facebook)

"Un bellissimo esemplare di cervo femmina è stata uccisa da un ignobile atto di bracconaggio alcuni giorni fa a Valfabbrica, in località San Donato - denuncia vua social Valeria Passeri, noto avvocato esperto di tematiche ambientali – .Evidente il foro d’ arma fuoco che ha colpito l addome del cervo. Atto gravissimo, di pura vigliaccheria e sfregio. Si confida nelle indagini in corso per una esemplare punizione"