Rilascia certificato a un latitante. Denunciato medico perugino

Terni, 22 febbraio 2023 – Un medico perugino e la moglie denunciati per aver favorito un parente latitante, fratello della donna e cognato dell’uomo. L’uomo era latitante, appunto, ma aveva potuto rinnovare la patente di guida, italiana, standosene comodamente a Zanzibar. L’indagato, di fatto residente a Terni, era finito in un’inchiesta della Procura di Perugia su un’ associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Quando il gip ha firmato i provvedimenti, una decina, il destinatario, come detto, non era stato trovato.

I carabinieri del nucleo investigativo di Terni lo avevano individuato però a Zanzibar. A “tradirlo“ la pratica per il rinnovo della patente, andata regolarmente a buon fine, grazie, secondo quanto emerso dalle indagini, a un certificato medico, rilasciato evidentemente sulla “fiducia“, quella che può avere un cognato, medico perugino, che aveva disposto la documentazione medica necessaria. Allo stesso modo erano risultate falsificate le firme sui documenti presentati, lo stesso documento di autorizzazione alla guida non era stato fatto recapitare, ovviamente, all’indirizzo del latitante, ma a casa del medico, marito della sorella, e contemporaneamente l’accertatore dei requisiti medici necessari a rinnovare il documento stesso. I coniugi sono stati indagati per concorso in falsità ideologica. Per il medico e la moglie la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio. Il gip ha fissato l’udienza a marzo.