Cerreto di Spoleto, eventi d’agosto La magia del Festival del Ciarlatano

"La valorizzazione delle tradizioni e delle manifestazioni storiche ha una posizione centrale per la Regione. In tutta l’Umbria si moltiplicano percorsi di valorizzazione territoriale, turistica, culturale ed enogastronomica. Ed eventi come questi portano un valore aggiunto". Così l’assessore regionale alla cultura Paola Agabiti sottolinea il valore la bellezza dei due eventi culturali - “Il Festival del Ciarlatano“ e “Ponte Longobarda - Terre di leggende e ciarlatani“ – programmati per questo mese dal Comune di Cerreto di Spoleto e presentati ieri a Perugia dal sindaco Giandomenico Montesi, il presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini Pietro Bellini (che finanzia le iniziative), la direttrice artistica di Fontemaggiore, Beatrice Ripoli e il ricercatore Agostino Lucidi.

Sarà proprio Fontemaggiore a proporre sabato 19 e domenica 20 agosto il “Festival del Ciarlatano“ per rievocare la celeberrima figura storica nata a Cerreto di Spoleto (in origine erano i questuanti) e poi diffusa in tutto il mondo, con le sue tradizioni popolari. Il cartellone – ha raccontato Beatrice Ripoli – chiama a raccolta compagnie professioniste da tutta Italia e mette in scena sei spettacoli per un totale di 9 repliche e un workshop dedicato a bambini e famiglie tra le magie e le suggestioni del Museo del Ciarlatano. L’appuntamento clou sarà con le “Imitamorfosi“ di e con Claudio Lauretta, celebre per le imitazioni a “Tale e Quale Show“ (sabato alle 21.30) ma sono attesi anche circo, clown e teatro di strada. Due le scritture originali ispirate al ciarlatano, “Il principe dei Ciarlatani“ con musica dal vivo e “La favola dei vendifrottole“. Il Festival si completa con il convegno inaugurale sul “Ciarlatano: tra cura ed alchimia“, con stand di gastronomia e prodotti locali e con l’apertura di due luoghi che che dialogano e si valorizzano a vicenda, il Museo delle Mummie e il Centro di documentazione del Ciarlatano.

E ancora, il 26 e 27 agosto si si terrà “Ponte Longobarda - Terre di leggende e ciarlatanì“ con la quale l’amministrazione comunale vuole far far rivivere il piccolo borgo di Ponte Longobarda con due giornate all’insegna della tradizione, dello spettacolo e di esperienze guidate all’aperto. Il cartellone offre spettacoli teatrali su strada tra vicoli e piazze del borgo, anche convegni, attività sportive, passando per le degustazioni di prodotti locali e l’allestimento di musica dal vivo.

Sofia Coletti