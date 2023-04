Cerimonia in ricordo di Giuliano e Gun Cesarini

Una coppia che ha dato molto a Panicale, contribuendo ad aumentare la sua visibilità in Italia e all’estero. Il borgo umbro non ha dimenticato Giuliano e Gun Cesarini, due persone (lui umbro e lei svedese) che nella seconda parte della loro vita hanno contribuito con la loro attività imprenditoriale a dare un significativo impulso al movimento turistico locale, introducendo le prime forme di turismo esperienziale. Per questo motivo l’Amministrazione comunale promuove per domani, oggi alle ore 16,30 nella Sala consiliare una cerimonia pubblica, durante la quale verrà tracciato un ricordo della coppia. Seguirà, all’esterno, l’apposizione di una targa in loro memoria. Interverrà anche il figlio, Luca Cesarini, prete della Chiesa di Svezia, autore di libri sull’Italia, ma soprattutto su Santa Brigida.