Ceri tra festa e divieti In Piazza proibiti ombrelli, bottiglie e zaini pieni

Manca sempre meno al giorno più atteso dell’anno a Gubbio: il 15 maggio. In vista della Festa dei Ceri, sono state emanate alcune indicazioni dal punto di vista della sicurezza, quest’anno modificate grazie allo studio effettuato dai Vigili del fuoco e accolto dalla Prefettura. Rimangono comunque da osservare alcuni comportamenti per mantenere la pubblica sicurezza ed incolumità.

Le limitazioni riguardano soprattutto l’accesso a Piazza Grande, dove non si potrà entrare con passeggini, carrozzine, ombrelli, zainetti e borse. Lo stesso vale per cavalletti per macchine fotografiche, animali di qualsiasi razza e taglia, bottiglie o contenitori in vetro o metallo. Verrà vietato il posizionamento, anche perimetrale, di scale, seggiole, sgabelli.

Il monito del sindaco Filippo Stirati è chiaro e vuole richiamare tutti alla massima attenzione: "Si tratta di provvedimenti importanti e necessari affinché la Festa sia sicura e tutelata non solo dal punto di vista della sicurezza, ma anche della sua vitalità, freschezza e passione: saranno attivi, dal nostro punto di vista, una sala di controllo e il Comitato operativo comunale, per evitare ogni criticità che possa causare in futuro ulteriori provvedimenti restrittivi". Potrà rimanere sulla scalea del Palazzo dei Consoli solo chi è autorizzato, così come nella Sala dell’Arengo potranno accedere solo ceraioli e organizzatori. Alle donne in gravidanza, bambini sotto i 12 anni, soggetti cardiopatici o fragili è sconsigliata invece la presenza in Piazza Grande. È stata presentata anche un’ordinanza che limita, nei giorni del 14 e 15 maggio, la vendita per asporto di bevande alcoliche in contenitori di metallo e di vetro, così come l’orario di apertura dei pubblici esercizi.

Nel frattempo proseguono gli appuntamenti collaterali alla Festa ma che ne definiscono i valori primari. Ieri pomeriggio i capitani e i capodieci hanno visitato gli ospiti dell’Astenotrofio Mosca, a richiamare i valori autentici della Festa e ad onorare quanti hanno contribuito a tramandarla ai giorni nostri. Come da tradizione, sono stati donati oggetti ricordo a capitani e capodieci. Era presente, come da tradizione ripresa dopo la pandemia, anche il sindaco, oltre a rappresentanti delle Famiglie ceraiole, dell’Università dei Muratori e del Maggio Eugubino.