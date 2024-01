Ceri Mezzani protagonisti a Strasburgo: ora sono tornati a casa

GUBBIO – Hanno fatto ritorno a Gubbio e subito ricollocati nella Chiesa dei Muratori, i Ceri Mezzani, protagonisti della mostra che nella plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo ha concluso le celebrazioni per il 50° anniversario del Gonfalone della Regione Umbria, che ha per stemma i Ceri di Gubbio stilizzati. Per tre giorni, 16-17-18 gennaio, sono stati al centro di una grande attenzione che ha consentito di far conoscere e approfondire i valori che esprimono, le tante pagine scritte nel corso dei secoli, l’attualità del loro messaggio di pace, solidarietà, condivisione. Sono stati tre giorni vissuti da protagonisti, con riflessi positivi anche sul piano della promozione. Numerosi i parlamentari della varie nazioni che hanno voluto approfondire da vicino la Festa identitaria di una città, una regione, una nazione. Nella loro seconda esperienza all’estero (dopo quella di Thann del 30.giugno 1998) hanno saputo ancora ammaliare, coinvolgere, emozionare. Per non parlare della gioia degli emigrarti eugubini, felici di riassaporare le loro radici.