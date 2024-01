Ceri Mezzani in trasferta. Esposizione nella sede del Parlamento Europeo

Una trasferta del tutto eccezionale, a conclusione dei festeggiamenti per il 50° anniversario dello Stemma della Regione Umbria. I Ceri Mezzani sono in esposizione presso la sede del Parlamento Europeo di Strasburgo, e ci rimarranno fino a domani, giovedì 18 gennaio. Tutto nasce dall’iniziativa dell’eurodeputata Francesca Peppucci, in collaborazione con la Regione Umbria e il Comune di Gubbio, come spiegato nella cerimonia di ieri mattina presentata dal giornalista eugubino Giacomo Marinelli Andreoli: "L’Europa delle Regioni – dichiara l’onorevole Peppucci – celebra il cuore verde d’Italia e i 50 anni dello stemma della Regione Umbria tramite l’esposizione dei Ceri Mezzani di Gubbio nella massima assise comunitaria, in uno dei momenti storici per la nostra Regione e per la città di Gubbio, in cui l’appartenenza alla comunità europea si intreccia con l’identità umbra. Questo momento rappresenta un’importante promozione di quelle che sono le nostre tradizioni, la nostra cultura e identità, ma significa riscoprire le nostre radici europee, basate su principi di pace e uguaglianza".

A sottolineare questi valori ci ha pensato anche il Gruppo Sbandieratori di Gubbio, che con le proprie bandiere ha fatto da cornice alla cerimonia di presentazione, alla quale era presente anche il sindaco di Gubbio Filippo Stirati: "Si tratta di un momento particolarmente partecipato anche numericamente: oggi qui a Strasburgo – spiega Stirati – ci sono rappresentanze delle Famiglie dei Ceri, c’è l’Università dei Muratori, il Maggio Eugubino, l’Associazione Eugubini nel mondo, l’assessore alla Cultura e ai Gemellaggi Giovanna Uccellani, c’è il sindaco di Thann e una delegazione del Comune gemellato con Gubbio in nome del comune Patrono Ubaldo; una presenza numerosa, quella di oggi, indice di quanto la città sia coinvolta”.

Data l’eccezionalità dell’evento, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ha espresso, tramite una lettera che è stata letta nella presentazione, "orgoglio e gratitudine per questo solenne omaggio a Strasburgo, dai 50anni dall’istituzione dello stemma regionale".