Cerca di sottrarre la pistola a un agente Viene denunciato

ASSISI – Cerca di sottrarre la pistola dalla fondina di agente della Polizia di Stato, danneggiandola: denunciato dalla Polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Era stato il direttore di un supermercato di Santa Maria degli Angeli che aveva notato l’uomo (successivamente identificato come un cittadino straniero di 34 anni) muoversi con andamento incerto nei pressi dell’area esterna adibita alla movimentazione delle merci, tanto da chiedere aiuto alla Polizia di Stato, al fine di allontanarlo ed evitare eventuali infortuni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Assisi, con l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, che ha cercato anche di sfuggire.

Nonostante il tentativo di riportarlo alla calma, l’uomo non ha desistito dalla propria condotta e ha provato a sottrarre la pistola dalla fondina di uno dei due poliziotti, danneggiandola. Da qui la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità e la sanzione per ubriachezza.