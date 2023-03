Cerca di entrare in tribunale con una cartuccia per pistola nello zaino: denunciato

Un'aula di tribunale

Perugia, 28 marzo 2023 – Aveva nello zaino una cartuccia per pistola, 9x21 millimetri quando ha cercato di entrare in tribunale a Perugia un cinquantottenne originario del Perù denunciato a piede libero dalla polizia per detenzione abusiva di munizioni.

Il proiettile è stato individuato dopo che era scattato l'allarme del metaldetector utilizzato per i controlli all'ingresso degli uffici giudiziari. Sentito in merito, l'uomo - è detto in un comunicato della Questura - ha spiegato di avere ricevuto la cartuccia da un conoscente e di averla tenuta per ricordo. Gli agenti hanno comunque perquisito l'abitazione dello straniero e il controllo ha dato esito negativo.