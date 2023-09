’ceramiche noi’ in vetrina

Dopo il festival di Cannes, dove già da anni è presente, da quest’anno in occasione dell’80° Festival del Cinema di Venezia, le creazioni della cooperativa Ceramiche Noi sono state scelte dall’Associazione Producer Without Borders PWB, per premiare gli artisti in gara. Rappresentata dal direttore commerciale Lorenzo Giornelli, la cooperativa tifernate era presente all’evento di Gala a La Fenice.