Centrosinistra: la candidata. Ferdinandi, ormai è fatta . Ma il segretario non ci sta

Progetto Perugia si riavvicina al centrodestra, mentre salgono vertiginosamente le quotazioni Vittoria Ferdinandi a candidata-sindaco del centrosinistra. Una scelta – quest’ultima - che però starebbe per far saltare il tappo nel Partito democratico, con il segretario comunale Sauro Cristofani pronto a dimettersi.

Sono queste le novità della giornata politica di ieri, caratterizzata da incontri, telefonate, messaggi incrociati per definire gli assetti in vista delle amministrative di giugno. A dir la verità i telefoni bollenti per tutto il pomeriggio sono stati soprattutto quelli dei Dem per cercare di ricomporre una frattura che appare davvero profonda.

Il nome della 37enne perugina piace come detto all’intera coalizione che va sotto il nome di ‘Un Patto avanti’ e che ieri si è riunita a lungo a Palazzo Cesaroni: presenti i rappresentanti di tutti i partiti (Pd, 5Stelle, Sinistra-Verdi, Partito socialista, Civici Umbri e Civitas): dal tavolo regionale e da quello perugino c’è stata in pratica unanimità sulla scelta che ormai sembra fatta, con Ferdinandi che ha dato la propria disponibilità.

Scelta che, come detto, sta creando molti mal di pancia proprio nel Pd: non è un segreto che il segretario comunale, Cristofani, abbia tessuto per settimane intere la trama con Progetto Perugia per un candidato comune (a proposito anche Giuseppe Capaccioni nei giorni scorsi aveva ritirato la propria disponibilità). E se come pare l’intesa con Pp non ci sarà – anche i ‘ribelli’ che volevano le primarie hanno detto ‘no’ -, Cristofani potrebbe fare scelte clamorose. Non a caso ieri sera alle 21 è stata convocata una segreteria comunale urgente, per un confronto tutt’altro che semplice.

Ed è proprio la mossa del Campo largo di puntare con forza su Ferdinandi che sta contribuendo, dall’altro lato, a ricomporre la coalizione di centrodestra del 2019, quella che portò al successo per la seconda volta Andrea Romizi. Il vertice dell’altro ieri tra il coordinatore regionale di FdI, Emanuele Prisco, il sindaco e Filippo Calabrese (Pp) si è, infatti, concluso con una stretta di mano e un pre-accordo che andrà definito ormai solo nei dettagli.

Progetto Perugia a quanto pare presenterà la sua lista con i due assessori uscenti (Edi Cicchi e Leonardo Varasano) e molti dei consiglieri comunali in carica. Tutto accelerato come detto dalla svolta del Campo Largo su Ferdinandi. "Tra una figura molto spostata a sinistra e una di Fratelli d’Italia, non abbiamo dubbi" fanno sapere proprio da Pp.

Michele Nucci