Centrosinistra in fermento Prove tecniche di coalizione Possibile l’ipotesi-primarie

Prove tecniche di coalizione, con la possibilità di ricorrere alle primarie che prende quota. Il 2024 è vicino ed è scattato il conto alla rovescia per la prossima scadenza elettorale. Per arrivare a questo appuntamento preparate, le forze politiche all’opposizione del centrodestra, dentro e fuori dal consiglio comunale, si sono ritrovate insieme nella convention "Nuovi orizzonti per Foligno", organizzata al Cinema Astra da Foligno 2030, alla quale sono stati chiamati cittadini, associazioni e comitati. Restando alla presenza dei politici, a quella più scontata di Partito democratico, Patto x Foligno, ovviamente Foligno 2030 e Foligno in Comune, da sottolineare l’adesione del Movimento cinque stelle ma anche di Impegno civile con Stefania Filipponi che si è detta pronta a "ricucire le lacerazioni che questi anni hanno ingigantito. Noi ci siamo, pronti al confronto con tutti".

Prende inoltre quota la possibilità di ricorrere alle primarie di coalizione per la scelta del candidato sindaco. L’idea sarebbe girata nei tavoli di coalizione e, con l’occasione dell’appuntamento, è stata rilanciata da Mario Gammarota, consigliere comunale Foligno 2030. "Bene il percorso delle primarie, che sono un elemento democratico e progettuale: proseguiamo e compattiamo, perché riprendere la città non è scontato", ha detto la segretaria del Partito democratico, Maura Franquillo. Da tutti l’appello all’unità è risultato importante: "Le forze politiche e sociali che non si trovano in linea con l’amministrazione comunale inizino a dialogare – ha detto David Fantauzzi (M5S) – bisogna fare alleanze per fare qualcosa, non contro qualcuno. E l’eventuale coalizione metta al centro le persone". Detto del Pd, invito a lavorare sui temi da Filippo Coccia, coordinatore di Azione Foligno. Da Stefania Filipponi un "appello alla città che non si arrende al declino economico, sociale e culturale e non si arrende all’arroganza del potere".

Dialogo e disponibilità da Francesco Silvestri di Patto x Foligno. "Abbiamo una rincorsa lunga che ci aspetta – ha detto Diego Mattioli (Foligno in comune) – ragioniamo già su temi, facce e volti. Noi ci siamo". Conclusioni affidate a Gammarota: "Oggi è un punto di partenza. Il centrosinistra è una condizione necessaria ma non sufficiente, per questo vogliamo partire temi e programmi con scelte aperte alla città, sfruttando anche la grande partecipazione delle ultime primarie. Bene l’apertura del Pd alla possibilità delle primarie".

Alessandro Orfei