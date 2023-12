Centrodestra in ordine sparso. FdI cerca di convincere gli alleati

Staccare la Lega e Forza Italia dal sindaco uscente Roberta Tardani e convincere forzisti e salviniani, questi ultimi attualmente accreditati del 6,5%, a salire sul carro della manager Roberta Palazzetti. Da una Roberta all’altra, insomma. E’ questa la missione che si sono dati il coordinatore di Fratelli d’Italia, Carlo Ceci ed il capogruppo Umberto Garbini nell’ambito delle manovre per l’individuazione del candidato sindaco del centrodestra.

"Vista la richiesta a mezzo stampa del gruppo orvietano della Lega, siamo disponibili ad incontrarci con i coordinatori comunali e con i capigruppo consiliari delle forze politiche del centrodestra, Lega e Forza Italia, per confrontarci sulla scelta del candidato sindaco – dicono Ceci e Garbini – . Siamo quindi disponibili a concedere questo incontro consapevoli dei differenti pesi specifici delle forze politiche e del cambio di scenario rispetto alla primavera del 2019, e siamo ugualmente consapevoli che scelte sui tavoli romani, perugini o ternani non sempre possono rispondere agli interessi del nostro territorio. Avete i nostri riferimenti telefonici e siamo a vostra disposizione per incontrarci a breve".

Lega e Forza Italia avevano recentemente annunciato di voler sostenere la ricandidatura di Roberta Tardani, mentre il partito di Fratelli d’Italia è pronto a scendere a fianco del progetto civico di Roberta Palazzetti con una lista che potrebbe anche essere civica, nel caso in cui i vertici regionali del partito dovessero optare per una posizione diversa, indirizzata cioè nell’ottica di non infrangere l’unità del centrodestra. La Lega nei giorni scorsi aveva blindato Roberta Tardani: "La sicurezza della città attraverso un nuovo ed efficace sistema di videosorveglianza, l’attenzione alle manutenzioni e la pianificazione di politiche sociali sempre più vicine alle esigenze dei cittadini, sono solo i principali settori nei quali la Lega, ha garantito direttamente il proprio apporto, a cui si aggiungono i contributi da parte degli assessorati regionali su infrastrutture e sanità, per gli interventi sui fori di Baschi, strada complanare e casa e ospedale di comunità in piazza Duomo".