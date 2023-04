Centrodestra & elezioni FdI prende il comando e alza la posta su Perugia

Sarà davvero Terni lo spartiacque per decidere chi candidare a sindaco di Perugia tra un anno e di conseguenza cinque mesi dopo l’aspirante presidente della Regione nel centrodestra? E’ la domanda che aleggia in questi giorni nei partiti che formano la coalizione composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Già, perché il segretario regionale di FdI, Franco Zaffini, ha messo in campo un’operazione politica forzando – e non poco - la mano, rischiando di far saltare l’alleanza e di perdere Terni. Ma a quanto pare l’azzardo lo ha ben ripagato visto che a correrà per Palazzo Spada sarà uno dei suoi, Orlando Masselli. Zaffini da una parte ha capito come intorno alla candidatura di Leonardo Latini il Carroccio si stava sgretolando, dall’altra ha ribadito un concetto già espresso lo scorso 25 settembre: "adesso le carte le diamo noi".

Il messaggio è rimbalzato forte e chiaro anche in Corso Vannucci, a Perugia, sia a Palazzo dei Priori (sede del Municipio romiziano), sia duecento metri più avanti, nel palazzo della Regione governato da Donatella Tesei. Certo, nel capoluogo qualche differenza con Terni c’è. A cominciare proprio dalla coalizione perugina, dove c’è un forte civismo (per ora di centrodestra) con Progetto Perugia che è stata la lista che ha raccolto quasi il 15% (come la Lega che fu il primo partito alle comunali del 2019), che ha quindi un peso non indifferente nella compagine e che soprattutto ha fatto sapere da settimane di ‘tenersi le mani libere’ in vista della tornata amministrativa del maggio 2024.

Insomma quella lista potrebbe essere l’ago della bilancia e quelli di Fratelli d’Italia lo sanno bene: vedremo quanto saranno disposti ad alzare la posta, a forzare la mano pur di candidare a sindaco Margherita Scoccia, attuale assessore all’Urbanistica. Cinque mesi dopo, a ottobre, toccherà alla Regione: e a oggi appare proprio difficile che il partito di Giorgia Meloni appoggi la ricandidatura della Tesei. Qui in verità la partita è più complessa, poiché le candidature dei governatori le decidono i vertici nazionali dei partiti, anche in base allo scacchiere nazionale. Di sicuro Zaffini & CO. ‘alzeranno la voce’ e potrebbero appoggiare a Palazzo Donini l’eventuale scesa in campo di Andrea Romizi (sponsorizzata soprattutto da Emanuele Prisco e Marco Squarta, amici fidati del sindaco). Insomma, dopo Terni si comincerà a ragionare della tornata del prossimo anno, con patti del tipo: "a me il Comune a te la Regione". Ma si sa che le promesse in politica durano il tempo di una notte, quella dei risultati elettorali…

M.N.