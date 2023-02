"Centro vivaistico, c’è un’offerta vincolante"

"E’ arrivata un’offerta vincolante per l’acquisto del Centro vivaistico di Pietrafitta, di proprietà della ex Comunità montana, ora in liquidazione". A darne notizia sono i sindaci di Piegaro, Roberto Ferricelli, e di Panicale, Giulio Cherubini. "Si tratta – spiegano i due amministratori – di uno dei primi frutti del progetto ‘Wood 4 Green’: una strategia forestale sottoscritta da 31 Comuni ha portato all’interesse di un primario attore nel settore del legno che ha inteso impiantare qui una propria attività".

Il Centro vivaistico, all’asta da marzo del 2019, costituisce un tassello importante nel recupero del potenziale economico del comparto di Pietrafitta e quindi del territorio intercomunale. "E’ ancora aperta la possibilità di entrare nella compagine del progetto Wood 4 Green – fanno sapere Ferricelli e Cherubini – inviando una manifestazione di interesse entro il 28 febbraio". Procede dunque il maxi progetto partito con il protocollo d’intesa con cui numerosi enti locali umbri, da Perugia al Trasimeno, dall’Orvietano all’Amerino, hanno condiviso una strategia intercomunale per la valorizzazione e gestione sostenibile delle risorse forestali. Come emerso in occasione della presentazione a Palazzo Cesaroni il 15 novembre, il progetto nasce dalla volontà di donare nuovo valore al patrimonio forestale della regione. Wood4Green si pone l’obiettivo ambizioso di far tornare le foreste umbre ad essere popolate da alberi di alto fusto per produrre legno di qualità utile alla bioedilizia e per riscoprire il contributo che esse possono tornare a dare, anche in termini di contributo alla cattura di Co2. L’utilizzo del legno da alberi ad alto fusto potrebbe generare una filiera di gestione delle foreste e di certificazione della sostenibilità dei tagli che creeranno economia.

Ricerca, energia, mobilità sostenibile, nuovo rapporto con le aree boschive, non più intese come limite all’attività economica, ma come giacimento di materiale prezioso da utilizzare e tutelare: questi gli obiettivi di Wood4Green Umbria. Attraverso la pubblicazione dell’avviso pubblico da parte degli enti coinvolti, che si chiuderà a fine febbraio, è in pieno svolgimento la fase di adesione degli imprenditori e dei privati al progetto.