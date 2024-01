Centro storico vittima dello spopolamento

"L’inversione demografica e gli stalli economici stanno impoverendo i centri storici, con un ribaltamento: il focus della vita urbana trasloca in quelle che erano periferie e il centro si spopola e viene lasciato a un ruolo marginale", si è parlato di questo nel momento di confronto che si è svolto sabato a Città di Castello. È emersa "l’esigenza di piani di sviluppo urbano che integrino il classico approccio di conservazione dell’esistente in modo nostalgico, ma anzi recuperando la memoria, per inserirle in una visione, senza escludere interventi coraggiosi e di lungo respiro". Il convegno approfondiva la tematica legata alle città storiche a rischio “Tra fragilità e opportunità“ ed era promosso dall’associazione Civici per l’Altotevere. A parlare di questo argomento illustri relatori in una sala della biblioteca gremita di pubblico. Tra gli interventi Marco Petrini Elce presidente dell’Ordine architetti e Massimo Balsimelli (Ancsa e Italia Nostra); poi Filippo Mario Stirati sindaco di Gubbio e i professori Claudio Saragosa e Alessandro Merlo del Dipartimento Architettura di Firenze. Le relazioni hanno suscitato diversi interventi da parte del pubblico, che ha dimostrato quanto l’argomento sia sentito. Antonio Coletti (Civici per l’Altotevere) ha sintetizzato gli spunti emersi attorno al centro storico: "Incrementare l’attenzione al decoro (facciate, arredi, pertinenze esterne), promuovere le attività commerciali artigianali di basso impatto, regimare con attenzione il traffico favorendo la ’mobilità dolce’, incrementare la riqualificazione residenziale e spingere per il recupero a destinazione pubblica degli immobili storici". L’avvocato Michele Gambuli, presidente dell’associazione promotrice, ha confermato l’intenzione di proporre ulteriori eventi.