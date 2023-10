Centro storico quale futuro?. C’è l’assemblea

TODI – I consiglieri comunali di opposizione del Partito democratico, Sinistra per Todi, Todi Civica, Per Todi e Civici X hanno indetto per mercoledì 25 ottobre, presso la Sala del Consiglio Comunale, un’iniziativa pubblica per discutere delle tante questioni che interessano il centro storico. L’incontro – spiegano gli organizzatori – è rivolto ai cittadini tuderti, ai residenti ai commercianti, alle associazioni di categoria e ai comitati che sono direttamente o indeterminato interessati ad un confronto sulle problematiche legate al centro storico della città.

"Da mesi è crescente e diffuso il malessere per alcune scelte amministrative che riteniamo stiano penalizzando i residenti, i commercianti, gli utenti dei servizi pubblici, gli operatori dei mezzi di trasporto – affermano le forze all’opposizione - a vantaggio di una vivibilità del nostro centro che è migliorata solo nella percezione del sindaco e della sua maggioranza. A ciò si aggiunga anche il piano di rigenerazione urbana presentato dal primo cittadino in questi giorni che, a nostro parere, non porterà alcun significativo miglioramento rispetto alle questioni più rilevanti da affrontare e da risolvere". Per queste ragioni i vari schieramenti hanno ritenuto opportuno aprire un confronto diretto con i cittadini: "Facciamo – dicono - quello che l’amministrazione comunale non fa. I cittadini non possono essere esclusi dalle scelte che incidono sulla loro quotidianità e sul loro lavoro. Auspichiamo un’ampia partecipazione per dare un primo forte segnale e rimettere in discussione le questioni più rilevanti".

s.f.