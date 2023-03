Centro storico e Ztl La replica del sindaco "Ci saranno più aperture"

"La Ztl, che dovrà ancora essere disciplinata dal nuovo regolamento, sarà probabilmente con maggiori aperture rispetto al passato, ma con le telecamere ci sarà la certezza nel garantire il rispetto delle regole di accesso": è il sindaco a chiarire alcuni aspetti della polemica sulla futura attivazione della Ztl in centro storico. Dopo la presa di posizione di Mauro Smacchia di Confcommercio che aveva sollevato alcune critiche, giungono in tutta risposta le dichiarazioni del sindaco Luca Secondi che parla di "nuova regolamentazione ancora in fase embrionale" e di "incontri partecipativi che si sono svolti con le varie categorie riguardo la Ztl.

In quelle occasioni commercianti Pro Centro e Confesercenti si sono dichiarati disponibili a mantenere l’attuale regolamentazione della Ztl esistente", riferisce. Il Comune ha altresì espresso "disponibilità a valutare una maggior apertura al traffico rispetto a quella attuale. Vogliamo tutelare tutti i soggetti interessati valutando maggiori aperture regolamentari rispetto a quelle finora vigenti", aggiunge ancora il sindaco. Smacchia di Confcommercio aveva segnalato le numerose problematiche che il centro storico ha dovuto affrontare negli ultimi anni e che hanno portato a un forte calo dei negozi aperti ribadendo che i commercianti "sono favorevoli all’accesso regolamentato in centro storico, ma con il doveroso ascolto per cercare punti d’incontro". In queste ore chiede conto delle politiche in centro storico anche il consigliere Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica) che annuncia un documento per portare la questione in consiglio comunale: "Bisogna rinviare a data da destinarsi l’attivazione dei varchi elettronici nel cento storico, di certo non prima della realizzazione di percorsi di mobilità alternativa e di aver risolto la convenzione di gestione delle strisce blu che limita fino al 2027 le possibilità di politiche autonome da parte del Comune riguardo accesso e transito in centro storico".

Lo stesso Lignani chiede di fissare la data per un’audizione in Commissione consiliare del nuovo comandante della polizia municipale. Ztl e multe, gli aspetti da chiarire. Lo stesso consigliere punta l’indice infatti anche sull’ammontare delle multe elevate nei primi due mesi del 2023: "Quante sono in più rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso? Qual è l’importo complessivo delle multe nel 2022 e quali quelle elevate in centro storico e vie adiacenti?".