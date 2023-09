Centro storico, boccata d’ossigeno Sarà casa per venti giovani coppie "Il rilancio passa dai residenti"

Città di Santi importanti, di molti turisti, ma di pochi abitanti? Questa sembra essere la ‘fotografia’ di Assisi, ma ci sono segnali, che vanno in direzione opposta, che farebbero sperare e che magari andrebbero incoraggiati. "Sono venti le coppie che, dopo la pandemia, hanno scelto di venire a vivere nel centro storico di Assisi, all’interno delle mura, in controtendenza rispetto a quanto da tempo accade. Penso che sia un segnale da cogliere, magari con agevolazioni, per un rilancio e la riqualificazione del centro storico, temi dei quali tanto si parla". Parla così Francesco Paparelli, assisano, titolare della Urbis Immobiliare che sottolinea positivamente questo tipo di scelta che, se incrementata e sostenuta, potrebbe contribuire, in concreto, al rilancio della città entro le mura. Un fenomeno – il ritorno di abitanti – che anche l’amministrazione municipale dovrebbe valutare in considerazione del fatto che la riqualificazione del centro storico passa attraverso il ritorno dei residenti.

Questione, quella dell’abbandono della città ‘vecchia’, ormai vecchia e che si è acuita dopo il terremoto del 1997 quando sono stati in molti a scegliere di andare a vivere a Santa Maria degli Angeli, nelle frazioni, a Bastia Umbra dove vivere la quotidianità finisce per essere più facile. Con tutto quel che ne consegue anche in termini di servizi, di attività destinate ai residenti in una realtà in cui sempre più prendono piede abitazioni destinate alle locazioni turistiche. "Quando dico di agevolare e sostenere la residenzialità ‘vera’ – aggiunge Paparelli – mi riferisco, ad esempio, a sgravi sulla Tari, e comunque segni di attenzione in favore delle persone che vivono in un contesto non facile come la città entro le mura; basti pensare alle difficoltà per la sosta". Le persone che hanno scelto, dalla pandemia in poi di vivere, sono in prevalenza giovani. Alla base di questa volontà c’è il desiderio di vivere in una città per certi aspetti unica: motivi di ‘cuore’ più che di testa, capaci di superare le difficoltà legate magari alla viabilità, alla sosta, all’esiguità delle attività commerciali".

Maurizio Baglioni