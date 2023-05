Centro sportivo rossoverde Disco rosso del Tar al Comitato

Il Tar ha respinto l’istanza cautelare del Comitato “Tuteliamo Colle dell’Oro“ che chiedeva la sospensiva della procedura avviata da Comune e Ternana (in particolare gli atti riguardanti la variante al Prg e la cessione del terreno) per la realizzazione del Centro sportivo della società rossoverde. Il Tar "respinge la domanda cautelare proposta - si legge nell’ordinanza dei giudici amministrativi – ritenuto che sussistono seri dubbi in ordine alla legittimazione e interesse ad agire del Comitato ricorrente, anche in considerazione del fatto che la disciplina prevista dal d.lgs 382021, in forza della quale il Comune di Terni sta procedendo alla cessione dei terreni per cui è causa alla Ternana calcio, è applicabile esclusivamente in favore delle società sportive dilettantistiche o professionistiche".