Centro sociale di San Pietro, la carta vincente è lo stare insieme

GUBBIO - Il “Centro sociale di San Pietro”, presieduto dal sentor Aldo Sartori, si conferma tra le realtà più vive e vitali grazie alle sue molteplici attività di carattere culturale, sociale, di mutuo aiuto, di aggregazione e di incontro intergenerazionale. La conferma avviene dal “Primo torneo di briscola tra i quartieri di Gubbio” svoltosi nella sede di Via Fonte Avellana. Partecipazione nutrita e incontri combattuti tra le rappresentanze di S. Pietro, S. Giulia, S. Martino, S. Andrea; soddisfazione partecipanti per aver potuto disputare diversi incontri, con squadre miste, grazie alla formula che prevedeva gironi di qualificazione (con le squadre che hanno potuto disputare ben 15 partite) e finale. Classifica finale: primo classificato di Sant’Andrea, secondo San Martino, terzo San Pietro, quarto i San Giuliano

Il montepremi era costituito da una targa ricordo per i quartieri ed un premio alle coppie partecipanti consistenti, in prodotti della “Bottega azzurra” , una cooperativa sociale che rappresenta una delle realtà più significative dell’eugubino e non solo.