Centro riabilitativo. Il nodo della piscina

TREVI Piscina in deterioramento e gara per la gestione andata deserta due volte, con conseguente ammaloramento della struttura e aumento dei costi. Questo il quadro del Centro di riabilitazione, oggetto di una interrogazione del consigliere regionale Pd Stefano Lisci, al quale ieri ha risposto la presidente Stefania Proietti. "L’incremento dei posti letto si è consolidato nei primi tre mesi del 2025 intorno a una media di 10 unità – così la governatrice – . Le apparecchiature tecnologiche in dotazione alla struttura sono utilizzate attualmente solo per i degenti. Esse dovranno essere aggiornate e adeguate". Sulla piscina: "La gara di appalto per la gestione della piscina è andata deserta per due volte, anche a causa del mancato adeguamento tecnologico per la riduzione dei consumi di energia. Il deterioramento della piscina, in assenza di manutenzioni straordinarie, ha portato ad un aumento dei costi previsti e dei tempi necessari per la rimessa in funzione. Per il mese di aprile è previsto un concorso per medici specialisti di riabilitazione, per poter così disporre di personale qualificato, potenziando le attività del Centro. Stiamo programmando l’acquisto delle apparecchiature necessarie e per la piscina sono in corso di definizione le risorse e gli interventi necessari".