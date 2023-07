Centro riabilitativo e piscina, restano dubbi sui tempi

TREVI – Tante ombre e poche luci. E’ quanto emerso dal faccia a faccia tra i vertici dell’Usl Umbria 2 e il nuovo esecutivo del Comune di Trevi per fare il punto sul rischio di depotenziamento del Centro di Riabilitazione Intensiva (eccellenza della sanità Umbra) e sulla riapertura della piscina riabilitativa all’interno delle struttura. A sollevare timori sul Centro di Riabilitazione è la chiusura di uno dei due reparti che dal 2020 ospita solo una ventina di pazienti, rispetto ai circa 40 che potrebbe ospitare a pieno regime. "La volontà della Usl 2 – spiega il sindaco di Trevi, Ferdinando Gemma – è quella di reperire in tempi stretti il personale (tre fisiatri e altrettanti infermieri) nel tentativo di consentire al Centro di funzionare a pieno regime per fornire risposte concrete ai pazienti di Trevi ed a quelli di fuori regione". Preoccupanti anche le condizioni in cui si trova la piscina riabilitativa (foto), che necessita di lavori strutturali, manutenzione della vasca e delle docce. A distanza di oltre tre anni dalla chiusura, niente è cambiato. Tutto questo nonostante le assicuraziono che i vertici di Usl 2 avevano fornito il 23 marzo scorso, giorno in cui il direttore generale Massimo De Fino aveva assicurato che i lavori per il ripristino della struttura sarebbero stati appaltati in tempi brevi e conclusi prima del prossimo autunno. Ebbene, dopo 4 mesi dei lavori non c’è traccia. Ci sarebbe stato solo un veloce sopralluogo dei tecnici dell’azienda per una prima manutenzione che avrebbe consentito la riapertura della vasca. Intervento che avrebbe cambiato poco l’attuale situazione. A parziale giustificazione l’Usl 2 potrebbe sollevare il fatto che le due gare di appalto dei lavori per la piscina sono andate entrambe deserte.

Il sindaco Gemma ha detto di confidare negli impegni assunti dai vertici Usl ed ha assicurato che si adopererà al massimo per tutelare il Centro trevano.

C.Lu.