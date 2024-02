Centro raccolta rifiuti. Via ai lavori di adeguamento

Prenderanno il via il primo marzo i lavori di adeguamento del centro comunale di raccolta rifiuti gestito dalla Cosp Tecno-Service. Fino a domenica 31 marzo, termine previsto di fine lavori, l’area ecologica sarà interdetta al pubblico accesso e i cittadini potranno continuare ad usufruire del servizio di raccolta a domicilio, su prenotazione, per lo smaltimento di ingombranti, raee, sfalci e potature che, per il solo mese di marzo in occasione dei lavori, verrà potenziato con ulteriori due passaggi mensili. Le date di prenotazione previste sono quelle di giovedì 14, giovedì 21 e giovedì 28 marzo Tra gli interventi che saranno eseguiti ci sono la pavimentazione dell’area, la rete di raccolta acque meteoriche e trattamento mediante vasca di prima pioggia, la realizzazione di un ufficio e le opere di adeguamento della rete idrica e la realizzazione della rete per lo scarico dei liquami.