Centro raccolta di via della Stazione. Cantiere aperto per 250mila euro A Castiglione del Lago, i lavori di manutenzione straordinaria al centro di raccolta di via della Stazione proseguono con un investimento di 250mila euro. Il progetto prevede la riorganizzazione dell'area, nuove strutture e migliorie ambientali, con conclusione prevista per ottobre. Il presidente di Tsa Trasimeno esprime ottimismo per il completamento del progetto.