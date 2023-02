Centro polivalente C’è il nuovo progetto

ORVIETO

E’ stato modificato il progetto originario per la realizzazione del centro polivalente per le politiche sociali e della famiglia che sarà reaizzato con i fondi del Pnrr nei giardini pubblici di di Orvieto scalo, per accogliere le istanze di chi vive il quartiere. Il Comune ha infatti tenuto conto delle richieste avanzate da molti cittadini e associazioni del quartiere. "Dopo aver ottenuto il finanziamento – spiega il vicesindaco Mario Angelo Mazzi (nella foto)– ci siamo confrontati con i cittadini e le associazioni del quartiere di Orvieto scalo dai quali abbiamo preso atto delle perplessità relative al progetto di massima iniziale che però è diverso da quello che abbiamo definito successivamente, grazie anche al loro contributo, e che porteremo all’attenzione di tutti tra un mese. Nel progetto è confermato, al piano terra della struttura che sorgerà, uno spazio per il centro anziani con un ufficio, servizi igienici, un bar e un ampio spazio multifunzionale a disposizione della cittadinanza. Sempre al piano terra, in maniera utile ai fini del controllo e della gestione, troveranno spazio il blocco degli spogliatoi a servizio del campo da calcetto, i locali del Banco alimentare, raddoppiati negli spazi, e gli uffici destinati al Reddito di cittadinanza. Ai piani superiori saranno sistemati la cucina e i servizi igienici e ci sarà più spazio per le stanze dei Servizi sociali destinate all’ascolto delle persone in difficoltà attrezzate anche con tecnologie adeguate all’uso. Sessanta metri quadrati sono stati invece destinati a un piccolo appartamento per ospitare situazioni di emergenza".