Centro naturalistico di Bocca Serriola, c’è il bando per l’affidamento

Afor ha emesso un avviso pubblico per l’affidamento in regime di concessione di valorizzazione del Centro escursionistico naturalistico di Bocca Serriola, al confine con le Marche, nel territorio del comune di Città di Castello. Il Cen è poco distante dal valico di Bocca Serriola, nell’area denominata “La cima“, lungo una strada vicinale nei pressi dell’Apecchiese ed è - punto strategico per l’escursionismo dell’Appennino nonchè tappa del ‘sentiero Italia’. Il contratto di concessione avrà la durata di massimo 30 anni e il valore del canone annuale a base d’asta è stabilito in 8.400 euro annui. Il complesso è costituito da due fabbricati, alcuni annessi e relativi terreni di pertinenza.

L’edificio dell’ex villa padronale di 415 mq circa, gestito e utilizzato in concessione come centro escursionistico fino a pochi anni fa e gli altri 300 metri quadrati dell’ex casa del fattore, poi vari altri spazi. Per il bando consultare il sito di Afor, scadenza 27 maggio alle ore 12.